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В акватории Пролетарского водохранилища транспортные полицейские пресекли незаконный вылов раков

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Сальского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов выявили двух жителей города Сальска 1985 и 1991 годов рождения.

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