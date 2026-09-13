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Пиотровский назвал церкви и музеи основой культурного единства России

Пиотровский назвал церкви и музеи основой культурного единства России

Единство России определяется культурой, а церкви и музеи выступают ее ориентирами, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на лекции «Физики и лирики.

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