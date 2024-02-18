Военкор «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Атака произошла в Пантелеймоновке в Донецкой Народной республике.Военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский и его коллега по съемочной группе Максим Магро получили ранения при атаке беспилотника-камикадзе, принадлежавшего Вооруженным силами Украины.
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