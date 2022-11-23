Американские аналитики увидели конец битвы за Донбасс

Независимо от политической или экономической ситуации в России, ее успехов на поле боя, западные аналитики всегда принижают значение достижений РФ или скрывают их вовсе.
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