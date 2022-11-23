Несекретные материалы

13 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Илюшин
    ...говорящая голова Кремля, он же пресс-секретарь президента РФ, иногда несущий пургу,-"РФ готова к переговорам с Укр...А почему мы не об...
  • Виктор Илюшин
    Почему? Почему? Потому что СВО инициирована глобальными игроками и цели СВО далеки от заявленных Кремлем (хотя и там ...А почему мы не об...
  • Андрей
    ублюдочное воз нам не указ ,а бандерстан выживет или не все -чем меньше тем лучшеВ ВОЗ заявили, чт...

Американские аналитики увидели конец битвы за Донбасс

Американские аналитики увидели конец битвы за Донбасс

Независимо от политической или экономической ситуации в России, ее успехов на поле боя, западные аналитики всегда принижают значение достижений РФ или скрывают их вовсе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх