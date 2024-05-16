«За гранью возможностей»: как девять советских разведчиков дали свой последний бой у крымского села Ашага-Джамин

80 лет назад, 16 мая 1944 года, звания Героев Советского Союза были удостоены сразу девять военнослужащих советской разведгруппы, давшие бой превосходящим силам гитлеровцев в районе села Ашага-Джамин (ныне — Геройское) Сакского района Крыма.