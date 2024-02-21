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Орловский облсуд назвал лучших судей 2023 года

Орловский облсуд назвал лучших судей 2023 года

На прошедшем совещании в Орловском областном суде по итогам работы судов общей юрисдикции региона в ушедшем году были названы лучшие судьи 2023 года, объявлены благодарности, вручены юбилейные медали, а также отмечены секретари и помощники орловских судей.

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