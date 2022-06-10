На объектах Северного флота завершается отопительный период

На объектах Северного флота завершается отопительный период

Безаварийную эксплуатацию коммунальных объектов обеспечили 13 аварийно-ремонтных бригад, общей численностью более 160 человек.

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