Крупная партия снайперских винтовок СВДС отправилась в зону СВО

Крупная партия снайперских винтовок СВДС поступила в войска, отгрузку оружия произвёл концерн «Калашников».
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Во дуралеи .... , кротов в норах отстреливать ?! Деньги отмывают ??? Это ВМЕСТО ОТПРАВИТЬ АВТОМАТЫ-ПУЛЕМЕТЫ ДРОБОВИКИ - сбивать гарантированно все беспилотники ! ??????????????????