В Липецке привлекли резервные источники питания после массированной атаки дронов

«Все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, сейчас запитаны от резервных источников», — правительство Липецкой областиВласти Липецкой области сообщили об устранении последствий повреждений объектов энергетической инфраструктуры и восстановлении электроснабжение после массовых атак украинских беспилотников.