Михеев: российские беспилотники удерживают топовые позиции на мировом рынке

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал в интервью ТАСС, что российские беспилотные системы, показавшие на поле боя высокую эффективность, удерживают ведущие позиции в своих сегментах мирового рынка вооружений.
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