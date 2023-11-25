Киев замер от страха: Русские копят ракеты для самого мощного удара

По данным ГУР Украины, Россия отключит незалежной рубильник, чтобы парализовать управление ВСУ Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В начале первого ночи 22 ноября портал «Зеркало недели», со ссылкой на столичную военную администрацию, разместил срочную новость: «В Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА („Гераней“).
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