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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции Мосбиржи упали на 12% из-за дивидендного гэпа

Акции Мосбиржи упали на 12% из-за дивидендного гэпа

Котировки Мосбиржи упали на 12% из-за дивидендного гэпа. Площадка выплатит акционерам по 19,57 рубля на акцию в качестве дивидендов по итогам 2025 года, и 8 июля было последним днем, чтобы приобрести бумаги для их получения .

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