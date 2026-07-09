Акции Мосбиржи упали на 12% из-за дивидендного гэпа

Котировки Мосбиржи упали на 12% из-за дивидендного гэпа. Площадка выплатит акционерам по 19,57 рубля на акцию в качестве дивидендов по итогам 2025 года, и 8 июля было последним днем, чтобы приобрести бумаги для их получения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)