Акции Мосбиржи упали на 12% из-за дивидендного гэпа

Котировки Мосбиржи упали на 12% из-за дивидендного гэпа. Площадка выплатит акционерам по 19,57 рубля на акцию в качестве дивидендов по итогам 2025 года, и 8 июля было последним днем, чтобы приобрести бумаги для их получения .