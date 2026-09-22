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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шешко о травме: «Жаль, что не смогу сыграть за Словению, но сейчас главное – восстановиться. Я уже работаю над тем, чтобы как можно скорее вернуться и помогать сборной и «МЮ»

Нападающий « Манчестер Юнайтед » Беньямин Шешко рассказал о восстановлении от травмы. У словенца продолжаются проблемы с голеностопом, из-за которых он пропустил все матчи «МЮ» в рамках предсезонной подготовки.

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