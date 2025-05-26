Отдых в Подмосковье станет роскошью? Аренда дач подорожала на 30%

Аренда дач подорожала не только в Подмосковье, но и в соседних областях.Гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко сообщил РИА Новости, что аренда дач в Подмосковье и соседних областях к маю 2025 года выросла на 34% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 68 тысяч рублей в месяц.