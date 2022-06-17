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Бюджетная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1630 уже на пути в Россию

Бюджетная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1630 уже на пути в Россию

Компания Gigabyte готовится к старту продаж в России и некоторых сопредельных странах видеокарты GeForce GTX 1630, слухи о которой ходят уже несколько месяцев.

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