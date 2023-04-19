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Боец ЧВК "Вагнер": ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости обороны

Боец ЧВК "Вагнер": ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости обороны

Боец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявил в беседе с РИА Новости, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) возводили часть укреплений в Артемовске (украинское название - Бахмут) для создания видимости хорошо подготовленной обороны города.

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