НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Вчера на Курском фронте на Суджанском направлении провалились 11 контратак ВСУ

Вчера на Курском фронте на Суджанском направлении провалились 11 контратак ВСУ

По информации военкоров телеграмм-канала «Два майора» на утро 11 января 2025 года, в Курской области украинские формирования, используя плохие погодные условия с ограниченной видимостью, предприняли 11 безуспешных контратак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх