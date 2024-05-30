Петрова и Бурунова разоблачили — звездная болезнь и любовь к выпивке

Про поведение актеров рассказал режиссер Илья Куликов. Сергей Бурунов и Александр Петров LEGION-MEDIAОглушительная популярность пришла к Сергею Бурунову после того, как он сыграл в сериале «Полицейский с Рублевки» в паре с Александром Петровым.