Оперативники ликвидировали в Ивановской области подпольный цех по производству алкоголя

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности по производству и распространению на территории региона спиртосодержащей продукции.
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