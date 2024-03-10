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Картина дня. Финансы

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В портах США на китайских кранах обнаружили модемы для связи и управления

В портах США на китайских кранах обнаружили модемы для связи и управления

Комитет палаты представителей конгресса США по внутренней безопасности и спецкомитет палаты представителей по Китаю начали расследование в связи с обнаружением модемов для удаленной связи на китайских грузовых кранах в портах США, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Ну, что сказать - китайса-а-а.
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22 час.

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