В портах США на китайских кранах обнаружили модемы для связи и управления

Комитет палаты представителей конгресса США по внутренней безопасности и спецкомитет палаты представителей по Китаю начали расследование в связи с обнаружением модемов для удаленной связи на китайских грузовых кранах в портах США, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.