В портах США на китайских кранах обнаружили модемы для связи и управления

Комитет палаты представителей конгресса США по внутренней безопасности и спецкомитет палаты представителей по Китаю начали расследование в связи с обнаружением модемов для удаленной связи на китайских грузовых кранах в портах США, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
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