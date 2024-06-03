На Западе встревожены планами России отобрать у Франции уран в Нигере -Bloomberg

Урана на всех не хватит – явно намекает агентство Bloomberg, посвятившее свою свежую публикацию рассказу о том, как после переворота в африканском Нигере и потери влияния там американцами и французами Россия пытается захватить урановые активы, ранее принадлежащие французской компании, контролируемой государством.