Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Воскресенский
    Аминь!Депутат бундестаг...
  • Александр Лагуткин
    Где вы увидели нацизм!? Всех вас национал-предателей, ратующих за завоз многомиллионной орды диких особей, нужно отпр...Мнение: В России ...
  • Александр Лагуткин
    Этот политтехнолог в России хоть раз бывал, раз считает, что здесь диктатура и тоталитаризм!?  Все-таки сильно сказал...В Киеве приуныли:...

На Западе встревожены планами России отобрать у Франции уран в Нигере -Bloomberg

На Западе встревожены планами России отобрать у Франции уран в Нигере -Bloomberg

Урана на всех не хватит – явно намекает агентство Bloomberg, посвятившее свою свежую публикацию рассказу о том, как после переворота в африканском Нигере и потери влияния там американцами и французами  Россия пытается захватить урановые активы, ранее принадлежащие французской компании, контролируемой государством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх