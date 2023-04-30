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Запугивание за правду: Как клуб в Днепре оказался под угрозой со стороны военкомата и радикалов

Запугивание за правду: Как клуб в Днепре оказался под угрозой со стороны военкомата и радикалов

В Днепре продолжаются прессинг и акции запугивания против тех, кто критикует беспредел военкомов. На этот раз «шестерки СБУ» и радикалы С14 посетили клуб Сохо, где хозяйка выгнала представителей военкомата за защиту прав своих гостей и бизнеса.

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