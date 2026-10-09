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RT Russia

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Безсонов: украинские спецслужбы или США стоят за задержанием Звинчука

Безсонов: украинские спецслужбы или США стоят за задержанием Звинчука

Военный эксперт Даниил Безсонов заявил RT, что за задержанием команды Telegram-канала «Рыбарь» точно стоят не черногорские силовики, а украинские спецслужбы или США.

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