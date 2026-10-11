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ИА Регнум

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Дмитриев после слов Трампа о Зеленском: выборы на Украине приближаются

Дмитриев после слов Трампа о Зеленском: выборы на Украине приближаются

Приближается проведение выборов президента Украины. К соответствующему выводу 10 октября пришел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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