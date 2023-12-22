«Им прям хочется упасть, что ли? Там что, медом намазано? Не должен так будущий чемпион России кататься». Влог Загитовой о короткой программе мужчин на ЧР

Первый канал представил новый влог Алины Загитовой с чемпионата России по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка записала влог о прокатах коротких программ мужчин.
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