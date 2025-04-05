У Бессоновки под Спасском выгорело 25 га полей

В середине дня 4 апреля тушили пожар в Касимовском районе - там пламя уничтожило семь строений. Чуть позже поступил вызов из Спасского района - там в деревне Бессоновка от горящей травы загорелось нежилое здание, к тому же стремительно росла площадь пылающих полей вокруг населенного пункта.
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