Кирилл Фастовский: «У СКА крен в сторону атаки, все стараются набрать максимум очков, отсюда просадка в обороне и потеря баланса. Но невозможно все время забивать очень много»

Кирилл Фастовский дал оценку выступлениям СКА в этом сезоне. – С чем связаны большие проблемы СКА в обороне? – На мой взгляд, в игре СКА в последних трех матчах, против ЦСКА, «Адмирала» и «Северстали», проявился крен в сторону атаки.