ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС

Лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 12 июля, сообщил, что ФСБ России задержала украинских диверсантов, которые должны были вести лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС.
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