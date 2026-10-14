Сергей Фадеичев/ТАСС SpaceX ограничила работу Starlink для украинских боевиков, глава киевского режима Владимир Зеленский назвал предательством соглашение США и России о поставках дизеля, а рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков.