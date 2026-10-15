Чемпион и рекордсмен мира 2025 года по стрельбе из пневматического оружия Николай Болдов сообщил, что Мосгорсуд отказался вернуть ему винтовки, конфискованные Внуковской таможней.
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