ХК "Сибирь" на домашнем льду всухую проиграл "Трактору" 0:3

Исполняющий обязанности главного тренера новосибирского клуба извинился перед болельщиками.В Новосибирске в четверг, 28 декабря, на ЛДС "Сибирь-Арена" хоккеисты местной команды "Сибирь" уступили игрокам челябинского трактора с сухим счётом 0:3.
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