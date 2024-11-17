«Письма счастья»: почему их все боялись, и кто из рассылал в СССР

Во второй половине XX века в СССР получил широкое распространение феномен «писем счастья». Написанные от руки, неграмотные, густо сдобренные народной фантазией послания кочевали из одного почтового ящика в другой.
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