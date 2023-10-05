В России придумали новый способ борьбы с поддельным спиртным

В России придумали новый способ борьбы с распространением контрафактного алкоголя. Согласно предложению Совфеда, производителей стеклотары обяжут наносить специальное клеймо на свои бутылки, сообщает «Известия».
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