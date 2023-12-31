Небензя: киевские главари, как и Гитлер, верят в свою непобедимость

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя сравнил киевских главарей с Гитлером, подчеркнув их уверенность в своей непобедимости и ожидание спасительной помощи Запада.