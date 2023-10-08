СМИ: египетский полицейский застрелил в Александрии двух туристов из Израиля

Сотрудник полиции Египта застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источники в органах безопасности в воскресенье, 8 октября.
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