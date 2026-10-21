Препарат на основе железа запускает механизм гибели опухолевых клеток; пока его испытали только на 19 пациентах с запущенным раком Китайские учёные проверили экспериментальный препарат CNSI-Fe для лечения распространённых опухолей, устойчивых к предыдущей терапии.
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