Препарат на основе железа запускает механизм гибели опухолевых клеток; пока его испытали только на 19 пациентах с запущенным раком Китайские учёные проверили экспериментальный препарат CNSI-Fe для лечения распространённых опухолей, устойчивых к предыдущей терапии.