Володин: Зеленский превратил украинцев в подопытных животных

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ВОТ, ТАКОЙ &quot;АНАЛИТИК&quot;, ДОКТОР НАУК ВОЛОДИН!
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17 час.
И
Иринушка
Дебилу понятно, что если у вас биолаборатории амеров, то опыты будут опять на вас же.  Но ведь для некоторых логика - москальская наука.
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16 час.
М
Мария
Так и есть. Только зомби могут терпеть столько лет наркошибздика.
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13 час.
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