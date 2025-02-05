Украинские граждане стали жертвами «бесчеловечных пыток» в биологических лабораториях США на территории Украины.
Володин: Зеленский превратил украинцев в подопытных животных
Комментарии
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Владимир Соловьев
ВОТ, ТАКОЙ "АНАЛИТИК", ДОКТОР НАУК ВОЛОДИН!
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17 час.
И
Иринушка
Дебилу понятно, что если у вас биолаборатории амеров, то опыты будут опять на вас же. Но ведь для некоторых логика - москальская наука.
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16 час.
М
Мария
Так и есть. Только зомби могут терпеть столько лет наркошибздика.
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13 час.
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