«Ведомости»: МВД планирует привлечь нейросети к поиску правонарушителей

В Министерстве внутренних дел России планируют внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска правонарушителей - в 2025 году будут представлены две системы, которые будут задействованы в правоохранительной деятельности.
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