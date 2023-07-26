Садальский не стал скрывать тайн Джуны после смерти: "Прости".

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ММ

"Никаких реальных доказательств "сверхъестественных способностей" Джуны никогда не было"- только на основе исследований способностей Джуны была создана куча приборов и патентов на изобретения. Автор ТУПОЙ! Экстрасенсов в СССР исследовали реальные ученые- основоположники целого ряда физико-технических наук ( за базар отвечаю, копии документов с подписями академиков и профессоров есть!). Методики Джуны реально работают, элементарно по методике Джуны убрать головную боль, снизить БЕСКОНТАКТНО давление (например со 170 до 125 в течение 20 минут), убрать свежий ожог (чайник кипятка на ладонь, например). Только пользоваться этой методикой КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ без знаний техники безопасности! Огребёте последствий так, что не всякий врач вылечит.