Актёр Станислав Садальский не стал скрывать тайн "целительницы" Джуны после смерти. Печальные факты вынудили артиста написать лишь одно - "Прости.
Садальский не стал скрывать тайн Джуны после смерти: "Прости".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
"Никаких реальных доказательств "сверхъестественных способностей" Джуны никогда не было"- только на основе исследований способностей Джуны была создана куча приборов и патентов на изобретения. Автор ТУПОЙ! Экстрасенсов в СССР исследовали реальные ученые- основоположники целого ряда физико-технических наук ( за базар отвечаю, копии документов с подписями академиков и профессоров есть!). Методики Джуны реально работают, элементарно по методике Джуны убрать головную боль, снизить БЕСКОНТАКТНО давление (например со 170 до 125 в течение 20 минут), убрать свежий ожог (чайник кипятка на ладонь, например). Только пользоваться этой методикой КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ без знаний техники безопасности! Огребёте последствий так, что не всякий врач вылечит.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии