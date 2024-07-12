10 июня 2024 года в рамках летней занятости учащиеся приняли участие в благоустройстве школьной территории - сгребали скошенную траву на школьном стадионе, поиграли в футбол, а затем посетили компьютерный класс .
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