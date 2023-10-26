Алаудинов сообщил о 12-ти тысячах погибших военнослужащих ВСУ в Клещеевке

Несмотря на 12 тысяч погибших солдат ВСУ в Клещеевке, Киев продолжает отправлять отряды на это направлениеКомандир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что киевский режим потерял около 12-ти тысяч солдат близ посёлка Клещеевка.