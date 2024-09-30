В Николаевской области загорелся объект критической инфраструктуры

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области Украины, заявил в понедельник глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.
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