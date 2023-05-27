Федеральное агентство новостей №1

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Российские военные уничтожили 120-мм миномет и САУ «Гвоздика» под Херсоном

Российские военные уничтожили 120-мм миномет и САУ «Гвоздика» под Херсоном

Вооруженные силы России уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 120-мм миномет. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.

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