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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хаузер о завершении карьеры: «Я не грустила от того, что не нужно возобновлять подготовку. Но пока не могу определиться, в каком направлении двигаться»

Чемпионка мира по биатлону  Лиза Тереза Хаузер  поделилась эмоциями в связи с завершением карьеры. 32-летняя австрийка завершила выступления по окончании прошлого сезона.

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