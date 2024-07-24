Потерявшего в Якутии восьмилетнего ребенка нашли среди ночи в лесу

Среди ночи удалось найти потерявшегося восьмилетнего мальчика в Якутии. Об этом сообщает Sakhapress. 23 июля в экстренные службы Мегино-Кангаласского района поступило сообщение о пропаже ребенка 2016 года рождения в Суола-Мельжехксинском наслеге.
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