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Фернандо Алонсо: «Монца – уже не Храм скорости. В Барселоне болиды разгоняются до 360 км/ч, в Будапеште до 355, а тут до 312»

Пилот « Астон Мартин » Фернандо Алонсо высказался о будущем, вновь пожаловавшись на болиды 2026 года на Гран-при Италии.

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