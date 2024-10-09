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Закон, порядок, государство

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Полицейские задержали в Иркутской области мужчину, который пытался продать чужую землю, подделав паспорт настоящего собственника

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального главка МВД совместно с коллегами из СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» при силовой поддержке СОБР «Гром» Росгвардии задержали 58-летнего местного жителя.

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