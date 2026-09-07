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Газета.ру

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Журова: ISU не нравится, что Валиеву боготворят многие в мире

Журова: ISU не нравится, что Валиеву боготворят многие в мире

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что Международный союз конькобежцев (ISU) мог аннулировать нейтральный статус фигуристки Камилы Валиевой из-за ее огромной популярности за пределами России, передает РИА Новости.

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