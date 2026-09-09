Лидеру ОПГ челябинских дорожников Колозяну ужесточили наказание

Гендиректору ООО «УралДорСтрой» и по совместительству лидеру ОПГ, наживавшейся на строительстве челябинских дорог, Нверу Колозяну, осужденному на шесть лет за мошенничество и коррупцию, добавили наказание.
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