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Деловая программа «ЭлектроТранс 2026»: разговор о том, что важно для электротранспорта и зарядной инфраструктуры

На «Чайном Клубе 2026» речь не будет идти о том, что очевидно: что электромобили — это хорошо, а зарядные станции — нужны.

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